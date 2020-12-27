Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan başında olduğu Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin, 27 Ekim Pazar günü akşamında yeni bölümü yayınlanmadı. Kanal D'nin yayın akışında programın saatinin değiştiği ve tekrarın verileceği açıklandı. Bu nedenle Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni bölüm neden yok? Yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek. Kanal D'nin yayın akışına göre programın saat olduğu saatte yabancı film Kod Adı: Angel ekranlara gelecek. Saat 22.30'da Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin tekrar bölümü izleyici ile buluşacak. Program, yılbaşı özel bölümü ile ekranlara geleceği için yeni bölümü yayınlanmayacak.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yeni bölümü 31 Aralık Perşembe günü saat 20.00'da Kanal D'de yayınlanacak. Yılbaşı özel programına Kibariye, Hülya Avşar, Emir Can İğrek, Koray Avcı, Cengiz Kurtoğlu, Hande Subaşı konuk olacak.

Ayrıca Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın kadrosunda yer alan Ersin Korkut, Eser Yenenler, Şahin Irmak ve Emrah Parlak, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de rol alacak.

Öte yandan yeni filminin çekimleri için ekranlarda bulunmayan Yılmaz Erdoğan'da programda yer alacak.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 KONUSU

6 bin başvuru arasından seçilen Çok Güzel Hareketler 2’nin ekibi, yaklaşık iki yıl boyunca sahne, senaryo ve oyunculuk eğitimlerinden geçti. Birbirinden yetenekli 22 gençten oluşan yeni ekip, sadece oyunculukları ile değil, kendi yazdıkları skeçleri ile de izleyenleri kahkahaya boğacak.

Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın, yönetmenliğini ise Özge Toprak’ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2, Kanal D’de!

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 OYUNCULARI

Ahmet Hilmi Deler

Atakan Çelik

Ayşegül Yılmaz

Batuhan Soyaslan

Begüm Çağla Taşkın

Cemile Canyurt

Cihan Talay

Ecem Bayır

Eda Nur Hancı

Engin Demircioğlu

Evliya Aykan

Ezgi Özyürekoğlu

Fatih Öztürk

Fatma Tezcan

Gözde Şencan

Gürhan Altundaşar

Hamza Yazıcı

Metin Pıhlıs

Ozan Can Yiğit

Safa Sarı

Sema Özkan Yorgun

Yasin Çam

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 ALTYAPI OYUNCULARI

Ali Özün Aydın

Arif Güloğlu

Arzu Susantez

Birsel Kılınççı

Cansu Mumcu

Cenan Adıgüzel

Didem Ruhi

Ebru Yücel

Emin Oğuz Çelebi

Emre Arslan

Hacı Ahmet Ak

Hande Özen

Nazlı Senem Ünal

Ömer Faruk Çavuş

Selen Esen

Talha Karcı

Tuğba Yılmaz

Yeşim Dursun

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları kim, kimdir?