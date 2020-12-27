Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni bölüm neden yok? Yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
Vatandaşları ekran başında kahkahaya boğan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'yi izlemek isteyen ancak Kanal D'da yeni bölümünün olmadığını vatandaşlar internet arama motorlarında Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni bölüm neden yok? Yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...
Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan başında olduğu Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin, 27 Ekim Pazar günü akşamında yeni bölümü yayınlanmadı. Kanal D'nin yayın akışında programın saatinin değiştiği ve tekrarın verileceği açıklandı. Bu nedenle Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni bölüm neden yok? Yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Detaylar haberimizde...
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek. Kanal D'nin yayın akışına göre programın saat olduğu saatte yabancı film Kod Adı: Angel ekranlara gelecek. Saat 22.30'da Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin tekrar bölümü izleyici ile buluşacak. Program, yılbaşı özel bölümü ile ekranlara geleceği için yeni bölümü yayınlanmayacak.
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yeni bölümü 31 Aralık Perşembe günü saat 20.00'da Kanal D'de yayınlanacak. Yılbaşı özel programına Kibariye, Hülya Avşar, Emir Can İğrek, Koray Avcı, Cengiz Kurtoğlu, Hande Subaşı konuk olacak.
Ayrıca Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın kadrosunda yer alan Ersin Korkut, Eser Yenenler, Şahin Irmak ve Emrah Parlak, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de rol alacak.
Öte yandan yeni filminin çekimleri için ekranlarda bulunmayan Yılmaz Erdoğan'da programda yer alacak.
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 KONUSU
6 bin başvuru arasından seçilen Çok Güzel Hareketler 2’nin ekibi, yaklaşık iki yıl boyunca sahne, senaryo ve oyunculuk eğitimlerinden geçti. Birbirinden yetenekli 22 gençten oluşan yeni ekip, sadece oyunculukları ile değil, kendi yazdıkları skeçleri ile de izleyenleri kahkahaya boğacak.
Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın, yönetmenliğini ise Özge Toprak’ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2, Kanal D’de!
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 OYUNCULARI
Ahmet Hilmi Deler
Atakan Çelik
Ayşegül Yılmaz
Batuhan Soyaslan
Begüm Çağla Taşkın
Cemile Canyurt
Cihan Talay
Ecem Bayır
Eda Nur Hancı
Engin Demircioğlu
Evliya Aykan
Ezgi Özyürekoğlu
Fatih Öztürk
Fatma Tezcan
Gözde Şencan
Gürhan Altundaşar
Hamza Yazıcı
Metin Pıhlıs
Ozan Can Yiğit
Safa Sarı
Sema Özkan Yorgun
Yasin Çam
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 ALTYAPI OYUNCULARI
Ali Özün Aydın
Arif Güloğlu
Arzu Susantez
Birsel Kılınççı
Cansu Mumcu
Cenan Adıgüzel
Didem Ruhi
Ebru Yücel
Emin Oğuz Çelebi
Emre Arslan
Hacı Ahmet Ak
Hande Özen
Nazlı Senem Ünal
Ömer Faruk Çavuş
Selen Esen
Talha Karcı
Tuğba Yılmaz
Yeşim Dursun
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları kim, kimdir?