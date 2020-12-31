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Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yılbaşı özel full izle | ÇGHB2 Kanal D son bölüm canlı izle

Yetenekli oyuncu kadrosu ve eğlenceli skeçleriyle izleyenleri gülmekten kırıp geçiren, ekranların sevilen programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, yılbaşı bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni yıla girerken yüzünüzden gülümsemeyi kulaklarınızdan kahkayı eksik etmeyecek programı canlı izlemek isteyenler için işte detaylar..

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yılbaşı özel full izle | ÇGHB2 Kanal D son bölüm canlı izle

Yayımlandığı günden bu yana izleyiciler tarafından çok beğenilen bu beğeniyi rayting listeleriyle tescilleyen Kanal D ekranlarının sevilen komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, yine bomba gibi bir bölümle karşınızda. Seyircilerinin 2021'e bol kahkahalı girmesini isteyen ÇGHB2 ekibi, eğlenceli skeçleri ve muhteşem kadrosuyla yılbaşı gecesinde evlerinize konuk oluyor. 

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 YILBAŞI ÖZEL FULL İZLE

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yılbaşı özel full izle | ÇGHB2 Kanal D son bölüm canlı izle

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yılbaşı özel saat kaçta, hangi kanalda? Konukları kim?Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yılbaşı özel saat kaçta, hangi kanalda? Konukları kim?

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 OYUNCULARI

  • Ahmet Hilmi Deler
  • Atakan Çelik
  • Ayşegül Yılmaz
  • Batuhan Soyaslan
  • Begüm Çağla Taşkın
  • Cemile Canyurt
  • Cihan Talay
  • Ecem Bayır
  • Eda Nur Hancı
  • Engin Demircioğlu
  • Evliya Aykan
  • Ezgi Özyürekoğlu
  • Fatih Öztürk
  • Fatma Tezcan
  • Gözde Şencan
  • Gürhan Altundaşar
  • Hamza Yazıcı
  • Metin Pıhlıs
  • Ozan Can Yiğit
  • Safa Sarı
  • Sema Özkan Yorgun
  • Yasin Çam

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yılbaşı özel full izle | ÇGHB2 Kanal D son bölüm canlı izle

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları kim, kimdir?Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları kim, kimdir?

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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