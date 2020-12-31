Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yılbaşı özel full izle | ÇGHB2 Kanal D son bölüm canlı izle

Yayımlandığı günden bu yana izleyiciler tarafından çok beğenilen bu beğeniyi rayting listeleriyle tescilleyen Kanal D ekranlarının sevilen komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, yine bomba gibi bir bölümle karşınızda. Seyircilerinin 2021'e bol kahkahalı girmesini isteyen ÇGHB2 ekibi, eğlenceli skeçleri ve muhteşem kadrosuyla yılbaşı gecesinde evlerinize konuk oluyor.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yılbaşı özel saat kaçta, hangi kanalda? Konukları kim?

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 OYUNCULARI

Ahmet Hilmi Deler

Atakan Çelik

Ayşegül Yılmaz

Batuhan Soyaslan

Begüm Çağla Taşkın

Cemile Canyurt

Cihan Talay

Ecem Bayır

Eda Nur Hancı

Engin Demircioğlu

Evliya Aykan

Ezgi Özyürekoğlu

Fatih Öztürk

Fatma Tezcan

Gözde Şencan

Gürhan Altundaşar

Hamza Yazıcı

Metin Pıhlıs

Ozan Can Yiğit

Safa Sarı

Sema Özkan Yorgun

Yasin Çam

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları kim, kimdir?