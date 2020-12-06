Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılmaz Erdoğan neden yok? Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'den ayrıldı mı? Eser Yenenler...

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yeni bölümlerinde Yılmaz Erdoğan'ı yer almaması hayranlarının merakını cezbetti. Son haftalarda yayımlanan bölümlerde sunumu Yılmaz Hoca yerine ÇGHB mutfağının eski tiyatrocusu Eser Yenenler yapıyor. Peki Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılmaz Erdoğan neden yok? Yılmaz Erdoğan ÇGHB 2'den ayrıldı mı? Yılmaz Erdoğan'ın yerine Eser Yenenler mi olacak?

ÇGHB 2'DE YILMAZ ERDOĞAN NEDEN YOK?

Yılmaz Erdoğan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programında bir müddet yer alamayacak. Erdoğan çekimleri başlayan yeni filmi için İstanbul’un dışına çıkacak.

YILMAZ ERDOĞAN ÇOK GÜZEL HAREKETLER'DEN AYRILDI MI?

Yılmaz Erdoğan'ın bir kaç boyunca olmaması nedeniyle yerine Eser Yenenler'in sunumlara çıkacak. Yılmaz Erdoğan eski öğrencisine güvendiğini ve kendisin aratmayacağını belirtti.

YILMAZ ERDOĞAN'IN YERİNE ESER YENENLER Mİ GEÇTİ?

Bu yoğun tempo içerisinde Yılmaz Erdoğan filmini çekemeyeceği için programın başına Eser Yenenler getirildi. Bu sıralar boşta olan Eser Yenenler’de projeyi kabul ederek programın başına geçmeyi kabul etti.

YILMAZ ERDOĞAN KİMDİR?

Yılmaz Erdoğan (4 Kasım 1967, Hakkâri), Kürt kökenli Türk oyuncu; yazar, şair, seslendirme sanatçısı, komedyen ve yönetmen. Sadri Alışık Ödülleri en iyi erkek oyuncu, Altın Kelebek Ödülleri en iyi komedi dizisi, AACTA en iyi yardımcı erkek oyuncu, Afife Tiyatro Ödülleri Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü sahibidir.

İlk kez 1988 yılında Olacak O Kadar adlı televizyon komedi programının senaryo yazar kadrosunda yer aldı. 1993 yılında kendi yazdığı ve Demet Akbağ ile başrolünü paylaştığı Bir Demet Tiyatro isimli televizyon dizisi ile geniş kitleler tarafından tanındı. Erdoğan 1993-1998 yılları arasında Sanem Oktar ile evli kalmış, 1996 yılında Berfin Erdoğan isimli bir kız evladı dünya gelmiştir. 2006-2018 yılları arasında evli bulunduğu Türk sinema ve dizi oyuncusu Belçim Erdoğan ile evli olan sanatçının bu evlilikten 2010 yılında doğan Rodin Erdoğan isimli bir erkek çocuğu vardır.

ESER YENENLER KİMDİR?

Eser Yenenler 14 Şubat 1984, Bursa doğumlu, Türk oyuncusu,yazar ve sunucusu. Eser Yenenler, 14 Şubat 1984 tarihinde Bursa'da doğmuştur. 11 yaşında tiyatroya başladı. İlk ve orta okulu Bursa'da okudu, Liseyi ise Bursa Gazi Anadolu Lisesi'nde okumuştur.



Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. İki ablası vardır. 6 yaşındayken babası vefat etmiştir.

Uzun yıllardır arkadaşlık ilişkileri bulunan Eser Yenenler, Oğuzhan Koş, İbrahim Büyükak aynı tiyatro sahnesinde boy göstermişlerdir. Zamanla büyük işlerde kendilerini göstermeye başaran üçlü en son Acun Ilıcanının Tv8 ekranlarında yayınlanan 3 Adam programını sunmaya başlamışlardır.