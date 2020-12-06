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Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'yi neden Eser Yenenler sunuyor? ÇGHB 2'yi artık Eser Yenenler mi sunacak?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin son haftalarda yayımlanan bölümlerinde Yılmaz Erdoğan'ın yerine Eser Yenenler'in çıkması izleyicilerin dikkatlerinden kaçmadı. Yılmaz Hoca'nın yerine Eser Yenenler'in geçeceği iddia ediliyor. Peki Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'yi neden Eser Yenenler sunuyor? ÇGHB 2'yi artık Eser Yenenler mi sunacak? Detaylar haberimizde...

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'yi neden Eser Yenenler sunuyor? ÇGHB 2'yi artık Eser Yenenler mi sunacak?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin hocası Yılmaz Erdoğan haftalardır programda gözükmüyor. Erdoğan'ın yerine sunumları Eser Yenenler yapıyor. Yenenler ÇGHB'nin eski öğrencilerinden olarak biliniyor. Peki Yılmaz Erdoğan'ın yerine artık Eser Yenenler mi olacak? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'yi neden Eser Yenenler sunuyor? ÇGHB 2'yi artık Eser Yenenler mi sunacak? 

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2'Yİ NEDEN ESER YENENLER SUNUYOR?

Yılmaz Erdoğan yeni filminin çekimleri için sık sık İstanbul dışına çıkıyor. Bu nedenle ÇGHB 2'yi bir kaç hafta eski öğrencisi Eser Yenenler sunacak.

ÇGHB 2'Yİ ARTIK ESER YENENLER Mİ SUNACAK?

3 Adam programının sunucularından olan Yenenler'in bundan böyle ÇGHB 2 kadrosunda sunum yapacağı da iddialar arasında. Ancak henüz kesinleşmiş bir durum yok. Konuya ilişkin iki taraftan da açıklama yapılmadı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'yi neden Eser Yenenler sunuyor? ÇGHB 2'yi artık Eser Yenenler mi sunacak?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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