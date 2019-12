Çok Güzel Hareketler Bunlar Atakan kimdir? Atakan Çelik kimdir? Evli mi? Eşi kim?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'deki performansıyla dikkat çeken Atakan Çelik internette sıkça araştırılmaya başlandı. Peki Çok Güzel Hareketler Bunlar Atakan kimdir? Atakan Çelik kimdir? Kaç yaşında? Evli mi? Eşi kim? Boyu kaç? Tüm merak edilenler haberimizde...

ATAKAN ÇELİK KİMDİR?

Atakan Çelik 1990 yılında İstanbul'un Beşiktaş ilçesinden dünyaya geldi. Tiyatro Avare'de oyunlarda rol aldı.

1990 yılının Şubat ayında dünyaya gelen Atakan Çelik Kova burcudur. Boyu 1.83 cm, kilosu ise 76’dır.

BKM Mutfak ekibi, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 isimli komedi programının 2. kuşak oyuncuları arasında yer alan Çelik, ayrıca büyük ses getiren Organize İşler 2: Sazan Sarmalı adlı sinema filminde Bahadır karakterini canlandırmıştır.

Eğitim hayatını İktisat bölümü üzerine tamamlayan yakışıklı oyuncu, 2017 yılında Zeynep Mızrak ile evlenmiştir.

Yılmaz Erdoğan hem yazdığı hem oynadığı Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminin kadrosunda Asım Noyan'ın (Yılmaz Erdoğan) damadı olarak rol aldı. Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli komedi programının 2. kuşak oyuncuları arasında yer alıyor. BKM ekibinde yer alan oyuncu, BKM Mutfak‘da gösteriler yapmaya devam ediyor.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 OYUNCULARI KİMLER?

Çok Güzel Hareketler 2’de aşağıdaki isimler yer alacak…

Ahmet Hilmi Deler

Atakan Çelik

Ayşegül Yılmaz

Batuhan Soyaslan

Begüm Çağla Taşkın

Cemile Canyurt

Cihan Talay

Ecem Bayır

Eda Nur Hancı

Engin Demircioğlu

Evliya Aykan

Ezgi Özyürekoğlu

Fatih Öztürk

Fatma Tezcan

Gözde Şencan

Gürhan Altundaşar

Hamza Yazıcı

Metin Pihlis

Ozan Yiğit

Safa Sarı

Hilmi Deler

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR NEDİR?

Çok Güzel Hareketler Bunlar, ilk bölümü 28 Mayıs 2008'de Kanal D'de yayınlanan eğlence programı. Yılmaz Erdoğan yönetiminde BKM Mutfak oyuncularının sahne aldığı programda, önceleri seyirciler de puan vererek oyunlarda etkin olmuş, daha sonra ise bu uygulamadan kalkıp yalnızca skeçler verilmiştir. Yılmaz Erdoğan'ın kardeşi olan Deniz Erdoğan, çok bilindik bir melodi olan Camptown Races isimli Amerikan halk şarkısına söz yazmak suretiyle programın jenerik müziğini hazırlamıştır. Ayrıca ekibin Çok Filim Hareketler Bunlar adlı uzun metraj sinema filmleri 26 Mart 2010'da gösterime girmiştir. 26 Haziran 2011 tarihinde de program bitmiştir.

Oyuncular konularını tamamen kendi yazdıkları skeçleri oynamaya başlar, her oyunun sonunda programın sunuculuğunu da yapan Yılmaz Erdoğan seyircilerin arasından çıkar ve oyuncuların performanslarının değerlendirilmesini ister. Seyirciler değerlendirirken ÇGH (Çok Güzel Hareket), GH (Güzel Hareket) gibi değerlendirmeler kullanırlar. En yüksek not ÇÇGH (Çok Çok Güzel Hareket), en düşük not Yaniidir. ÇÇGH ilk kez 6. bölümde Emanet Bomba adlı skeçte verilmiştir. Programın akışı skeçlerin birbirini sırayla takip etmesi şeklinde sağlanır.