Çok Güzel Hareketler Bunlar yeni sezon 2021 | Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kimler ayrıldı? Neden ayrıldılar? ÇGHB 2'den ayrılanlar kim?

Kanal D ekranlarında pazar akşamları ekranlara gelen Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'den gelen son haberler seyircileri üzdü. Kadronun yapı taşlarından olan Gürhan Altundaşar ve Cihan Talay'ın ayrılığı henüz seyirci tarafından atlatılamazken 5 isim daha kadroya veda etti. Bunun üzerine internet arama motorlarındaÇok Güzel Hareketler Bunlar yeni sezon 2021 | Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kimler ayrıldı? Neden ayrıldılar? ÇGHB 2'den ayrılanlar kim? sorularının yanıtları merak konusu oldu.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 KİMLER AYRILDI? ÇGHB 2'DEN AYRILANLAR KİM?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'den ayrılan isimler şu şekilde:

Cihan Talay

Gürhan Altundaşar

Begüm Çağla Taşkın

Arzu Susantez

Birsel Kılınççı

Didem Ruhi

Sema Özkan

Eda Nur Hancı

Gözde Şencan

Yiğit Taşdemir

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 OYUNCULARI NEDEN AYRILDI?

Gürhan Altundaşar ve Cihan Talay farklı projelerde yer almak için Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosundan ayrıldılar.

Kadrodan ayrılan diğer isimler Begüm Çağla Taşkın, Birsel Kılınçcı, Arzu Susantez, Sema Özkan, Didem Ruhi, Edanur Hancı, Gözde Şencan ve Yiğit Taşdemir'in kadroda yapılması planlanan değişiklik nedeniyle ayrıldığı düşünülüyor.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR YENİ SEZON

Eser Yenenler'in sunumuyla ekranda olan Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları arasında yer alan isimler şöyle:

Arif Güloğlu

Atakan Çelik

Ayşegül Yılmaz

Batuhan Soyaslan

Cenan Adıgüzel

Cemile Canyurt

Ebru Yücel

Emin Oğuz Çelebi

Emre Aslan

Evliya Aykan

Ezgi Özyürekoğlu

Fatma Tezcan

Hacı Ahmet Ak

Metin Pıhlıs

Ömer Faruk Çavuş

Safa Sarı

Selen Esen

Tuğba Yılmaz

Cansu Mumcu

Ecem Sena Bayır

Engin Demircioğlu

Fatih Öztürk

Hamza Yazıcı

Hande Özen

Hilmi Deler

Talha Karcı

Yasin Çam