Çok Güzel Hareketler Bunlar yeni sezon 2021 | Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kimler ayrıldı? Neden ayrıldılar? ÇGHB 2'den ayrılanlar kim?
Milyonlara ekran başında keyifli anlar yaşatan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de ayrılık rüzgarı yaşanıyor. Cihan Talay ve Gürhan Altundaşar'ın ardından 5 isim daha kadrodan ayrıldığını duyurdu. Peki Çok Güzel Hareketler Bunlar yeni sezon 2021 | Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kimler ayrıldı? Neden ayrıldılar? ÇGHB 2'den ayrılanlar kim?
Kanal D ekranlarında pazar akşamları ekranlara gelen Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'den gelen son haberler seyircileri üzdü. Kadronun yapı taşlarından olan Gürhan Altundaşar ve Cihan Talay'ın ayrılığı henüz seyirci tarafından atlatılamazken 5 isim daha kadroya veda etti. Bunun üzerine internet arama motorlarındaÇok Güzel Hareketler Bunlar yeni sezon 2021 | Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kimler ayrıldı? Neden ayrıldılar? ÇGHB 2'den ayrılanlar kim? sorularının yanıtları merak konusu oldu.
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 KİMLER AYRILDI? ÇGHB 2'DEN AYRILANLAR KİM?
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'den ayrılan isimler şu şekilde:
Cihan Talay
Gürhan Altundaşar
Begüm Çağla Taşkın
Arzu Susantez
Birsel Kılınççı
Didem Ruhi
Sema Özkan
Eda Nur Hancı
Gözde Şencan
Yiğit Taşdemir
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 OYUNCULARI NEDEN AYRILDI?
Gürhan Altundaşar ve Cihan Talay farklı projelerde yer almak için Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosundan ayrıldılar.
Kadrodan ayrılan diğer isimler Begüm Çağla Taşkın, Birsel Kılınçcı, Arzu Susantez, Sema Özkan, Didem Ruhi, Edanur Hancı, Gözde Şencan ve Yiğit Taşdemir'in kadroda yapılması planlanan değişiklik nedeniyle ayrıldığı düşünülüyor.
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR YENİ SEZON
Eser Yenenler'in sunumuyla ekranda olan Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları arasında yer alan isimler şöyle:
Arif Güloğlu
Atakan Çelik
Ayşegül Yılmaz
Batuhan Soyaslan
Cenan Adıgüzel
Cemile Canyurt
Ebru Yücel
Emin Oğuz Çelebi
Emre Aslan
Evliya Aykan
Ezgi Özyürekoğlu
Fatma Tezcan
Hacı Ahmet Ak
Metin Pıhlıs
Ömer Faruk Çavuş
Safa Sarı
Selen Esen
Tuğba Yılmaz
Cansu Mumcu
Ecem Sena Bayır
Engin Demircioğlu
Fatih Öztürk
Hamza Yazıcı
Hande Özen
Hilmi Deler
Talha Karcı
Yasin Çam