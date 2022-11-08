Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın sevilen oyuncusu hayranlarını üzdü! Evinde kalp krizi geçiren oyuncu... 2008 yılında yayınlanmaya başlayan ve kısa sürede fenomen bir komedi programı haline gelen Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın sevilen oyuncusu, hayranlarını endişelendirdi.