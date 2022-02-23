Çok Milli Özel Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Çok Milli Özel Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Çok Milli Özel Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Çok Milli Özel Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Çok Milli Özel Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Çok Milli Özel Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) Maaşı Ne Kadar? 2022 Çok Milli Özel Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) Maaşları

Çok Milli Özel Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) maaşı ortalama olarak aylık 6376,5_TL'dir. En düşük Çok Milli Özel Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çok Milli Özel Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7223.18

Meslek Adı :

Çok Milli Özel Torna Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal parçaları verilen ölçülere göre işleyerek şekillendiren çok milli özel bir torna tezgahını ayarlayan ve çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çok Milli Özel Torna Tezgahı Ayarcı-0peratörü (Metal İşçiliği) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşlenecek metal parçanın teknik resim ve diğer ölçülerini incelemek,

b) İşlenecek metal parçanın cinsine ve ölçülerine göre kullanacağı bıçakları seçer ve tezgah üzerindeki yataklara takmak,

c) Metal parçayı tezgah üzerindeki çeneler arasına yerleştirmek ve hidrolik kolu indirerek çeneler arasındaki parçayı sıkıştırmak,

d) Tezgahın çalışma ayarlarını yapmak ve tezgahı çalıştırmak,

e) Torna bıçaklarını parçaya daldırmak gayesiyle otomatik kontrolleri düzenlemek,

f) Tezgahın otomatik çalışmasına nezaret etmek,

g) Torna işinin bitiminde işlenen parçayı tezgahtan alır ve ölçme aletleri ile kontrol etmek, h) Gerekirse tezgahın çalışma ayarlarında değişiklikler yaparak parçayı tekrar işlemek,

i) İş bitiminde tezgahın bakım ve temizliğini yapmak,

j) Tezgahın çalışma ayarlarını yaptıktan ve tezgahı çalıştırdıktan sonra tezgahı ilgili işçiye teslim edebilir ve işçinin çalışmasına nezaret edebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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