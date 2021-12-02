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Çok sayıda dizi ve Broadway müzikalinde rol almıştı! Ünlü oyuncu Eddie Mekka evinde ölü bulundu

Dünyaca ünlü oyuncu Eddie Mekka'dan acı haber geldi. Çok sayıda dizi ve Broadway müzikalinde rol alan ABD'li aktör Eddie Mekka evinde ölü bulundu.

Çok sayıda dizi ve Broadway müzikalinde rol almıştı! Ünlü oyuncu Eddie Mekka evinde ölü bulundu 115

Laverne & Shirley'deki Carmine Ragusa rolüyle bilinen Eddie Mekka evinde ölü bulundu. 