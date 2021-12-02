Çok sayıda dizi ve Broadway müzikalinde rol almıştı! Ünlü oyuncu Eddie Mekka evinde ölü bulundu Dünyaca ünlü oyuncu Eddie Mekka'dan acı haber geldi. Çok sayıda dizi ve Broadway müzikalinde rol alan ABD'li aktör Eddie Mekka evinde ölü bulundu.

1 5 Laverne & Shirley'deki Carmine Ragusa rolüyle bilinen Eddie Mekka evinde ölü bulundu.