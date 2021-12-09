Çok sıkı giyinin! 9 Aralık 2021 Perşembe hava durumu: Meteoroloji'den sağanak, karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 Aralık 2021 Perşembe gününe ilişkin hava durumu tahmini yayımladı. Bu kapsamda yeni güne başlarken hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar için bizlerde detaylara haberimizde yer verdik. Peki hava bugün nasıl olacak 9 Aralık 2021 Perşembe? Bugün yağmur var mı, yağacak mı? İşte detaylar...

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 9 ARALIK 2021 PERŞEMBE? BUGÜN YAĞMUR VAR MI, YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre 9 Aralık 2021 Perşembe gününde hava durumu şöyle olacak:

"Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bartın, Sinop ve Sivas çevreleri, Kastamonu'nun kuzey ve doğu kesimleri, Hatay'ın batı ilçeleri ile gece saatlerinden sonra Edirne çevreleri, İzmir'in güney ve batı ilçeleri, Aydın'ın kıyı kesimleri ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve batı kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor."

HAVA SICAKLIĞI

Marmara, Ege ve Akdeniz'de 2-4 derece artacağı, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege'de güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km /saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; gece saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli(40-60 km /saat) olarak esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra İzmir'in güney ve batı ilçeleri, Aydın'ın batı kesimleri ve Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra güney ve batı kesimleri sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Hatay'ın batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.. Bu gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında gece saatlerinde kadar kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bartın, Sinop çevreleri ile Kastamonu'un kuzey ve doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 10°C

Çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

ORDU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya, Elazığ ve Iğdır çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

BİNGÖL °C, 5°C

Çok bulutlu, kuvvetli karla karışık yağmurlu ve yüksek kesimleri yoğun kar yağışlı

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 5°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 10°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 11°C

Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 12°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı