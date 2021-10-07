Destan dizisi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?7 Ekim 2021 Perşembe Türkiye Günlük Koronairüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Coronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Dünyanın en büyük kargo uçağı hangisi? Antonov an 225 uçağı nerede?Ruam ne demek, TDK'ya göre Ruam kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Bakan Akar açıkladı! Şehit Tayfun Özköse'nin kanı yerde kalmadı: 5 terörist öldürüldüAdana'da Şehitler Ormanı'nı kundaklayan zanlı suçüstü yakalandı!Gelinim Mutfakta 7 Ekim 2021 Perşembe puan durumu | 7 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?28 Ekim poliklinikler açık mı 2021? 28 Ekim hastane poliklinikleri çalışıyor mu?29 ekim hastane poliklinikleri açık mı, kapalı mı 2021? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hastane poliklinikleri çalışıyor mu?29 Ekim eczaneler açık mı, kapalı mı 2021? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı eczaneler çalışıyor mu?
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. "Çok üzgünüm, aldatma doğru" diyen Burak Sergen sessizliğini bozdu! Genç eşinin ihanetine uğrayan oyuncudan çarpıcı açıklamalar!

"Çok üzgünüm, aldatma doğru" diyen Burak Sergen sessizliğini bozdu! Genç eşinin ihanetine uğrayan oyuncudan çarpıcı açıklamalar!

Kendisinden 28 yaş küçük eşi Nihan Ünsal tarafından ihanete uğrayan Burak Sergen ihaneti belgelemesinin ardından avukatı aracılığıyla açıklamalarda bulundu.

"Çok üzgünüm, aldatma doğru" diyen Burak Sergen sessizliğini bozdu! Genç eşinin ihanetine uğrayan oyuncudan çarpıcı açıklamalar!

Nisan ayında koronovirüse yakalanan ve 46 gün boyunca tedavi gören 'Sadakatsiz' dizisinin 'Haluk Güçlü'sü Burak Sergen'i, dört ay önce evlendiği kendisinden 28 yaş küçük olan eşi Nihan Ünsal aldattı.

Eşinden şüphelenen ve peşine dedektif takan Sergen'in ihaneti belgeletmesi üzerine ortaya çıkan aşk görüntülerinin ardından Instagram hesabından eşiyle çekildiği fotoğrafları kaldırırken Nihan Ünsal ise sosyal medya hesaplarını kapattı.

Çok üzgünüm, aldatma doğru diyen Burak Sergen sessizliğini bozdu! Genç eşinin ihanetine uğrayan oyuncudan çarpıcı açıklamalar!

Ünsal'ın, İzmirli iş insanı  Özer Kocer ile aşk yaşadığı iddia edildi. Kısa bir süre sonra da Ünsal ile Kocer'in el ele fotoğrafları da basına yansıdı.

Yaşananların ardından Burak Sergen, avukatı aracılığıyla sosyal medya üzerinden yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"ŞOK ETKİSİ YARATTI"

"Müvekkilim Burak Sergen'in üç yıllık nişanlılık süresinden sonra 03.06.2021 tarihinde derin bir sevgi ve güven hissiyle evlendiği Nihan Ünsal Sergen ile ilgili 05.10.2021 tarihinde yazılı, görsel ve sosyal medyada çıkan haberler ve görsel medyada yayınlanan fotoğraflar, müvekkilim ve yakın çevresinde şaşkınlık ve şok etkisi yaratmıştır.

Çok üzgünüm, aldatma doğru diyen Burak Sergen sessizliğini bozdu! Genç eşinin ihanetine uğrayan oyuncudan çarpıcı açıklamalar!

"DAHA HASTALIĞIN ETKİSİNİ ATLATAMADI"

Bilindiği üzere kısa bir süre önce ağır derecede Covid geçirerek uzun bir tedavi sürecinden çıkan ve derhal rol aldığı dizinin çekimlerine, işine dönen müvekkilim henüz rahatsızlığının verdiği etkiyi bile atamamışken, çok güvendiği ve aşkla bağlı olduğu eşi Nihan Ünsal Sergen'in yazılı ve görsel basına yansıyan ihanet görüntüleri ile sarsılmış, derin bir hayal kırıklığı ve üzüntüye gömülmüştür.

Çok üzgünüm, aldatma doğru diyen Burak Sergen sessizliğini bozdu! Genç eşinin ihanetine uğrayan oyuncudan çarpıcı açıklamalar!

"HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILDI"

Elbette ki müvekkilim bu ihanet karşısında gereğini yaparak boşanma davası başta olmak üzere ilgili tüm hukuki süreci bugünden itibaren başlatmıştır.

Bu olay sebebiyle; müvekkilim iyi günde, kötü günde her daim yanında olan, onu sevgi ve hayranlıkla takip eden ve yaşanan son derece çirkin bu son durumdan üzüntü duyan tüm yakınları, sevenleri ve kamuoyunu bilgilendirme gereği duymuş bulunmaktayız. Saygılarımızla... Burak Sergen vekili Av. Uğur Sıtkı."

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT