Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde Pazar günü olarak sürecek" dedi. Peki Çok yüksek riskli iller hangileri? işte ayrıntılar...

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyuip Erdoğan merakla beklenen, ‘kademeli normalleşme’ kararlarını açıkladı.

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Akşam 21 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sürecek. İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacak.

MAVİ: DÜŞÜK KORONAVİRÜS RİSKİ

SARI: ORTA KORONAVİRÜS RİSKİ

TURUNCU: YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ

KIRMIZI: ÇOK YÜKSEK KORONAVİRÜS RİSKİ

Buna göre çok yüksek riskli iller:

Edirne

Balıkesir

Sakarya

Burdur

Konya

Aksaray

Osmaniye

Adıyaman

Rize

Trabzon

Gümüşhane

Giresun

Ordu

Tokat

Amasya

Samsun

Sinop