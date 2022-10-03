Çökelek Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çökelek Ustası görev tanımı nedir, Çökelek Ustası ne iş yapar, Çökelek Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çökelek Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çökelek Ustası Tanımı;

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Çökelek Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Çökelek Ustası Maaşları

Çökelek Ustası maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Çökelek Ustası maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çökelek Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7513.16

Meslek Adı :

Çökelek Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanla

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Süt Ürünleri İmalatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Peynir imalinden arta kalan yağsız atıktan ( şırat ) çökelek yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çökelek Ustası; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu ve planlaması yapmak,

b) Peynir üretiminden arta kalan şıratı pompayla krema tankına doldurmak, şırat içerisinde kalan son yağlı maddeyi almak,

c) Tamamen yağı alınan şıratı kaynatma tankına pompalamak,

d) Yağsız atığı ( şıratı ) 90 derecede kaynatarak çökelek haline gelmesine nezaret etmek,

e) Kazan yüzeyine çıkan çökeleği süzgeçle almak ve baskı arabasına boşaltmak,

f) Kazandan baskı arabasına boşalttığı çökeleği baskı arabasının tabanına kürekle yaymak,

g) Baskı tablasını çökeleğin üzerine indirmek ve çökeleği sıkıştırmak suretiyle suyunun alınmasını sağlamak,

h) Suyu alınan çökeleği kürekle bidonlara doldurmak, i) Baskı arabası ve zemini tazyikli su ile yıkamak, temizlemek,

j) Üretim makineleri ve çalışma ortamının periyodik bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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