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  3. Çöken binada bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çöken binada bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

KARTAL'da çöken binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sırasında 62 saat sonra bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Çöken binada bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

KARTAL'da çöken binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sırasında 62 saat sonra bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkaz çalışmaları sürerken sabah saat 05.30 sıralarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Enkaz altından çıkarılan kişinin naaşı ambulansa konularak morga götürüldü. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

DHA

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