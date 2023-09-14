Çöken sondajın yerine yenisi için hemen çalışma başlatıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Apak Mahallesi'nde yaklaşık 30 yıl önce açılan mevcut sondajın çöktüğü günün ertesinde yeni bir sondaj kuyusu açılması için çalışmalara başladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Çöken sondajın yerine yenisi için hemen çalışma başlatıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Apak Mahallesi'nde yaklaşık 30 yıl önce açılan mevcut sondajın çöktüğü günün ertesinde yeni bir sondaj kuyusu açılması için çalışmalara başladı. Mahallenin susuz kalmaması için analiz raporu da uygun olan sondaj, çalışmalar bitene kadar şebekeye bağlandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) genel Müdürlüğü, il genelinde 2023 sondaj programı dahilinde yeni sondajlar açmaya devam ediyor. Program dışında aniden çöken kuyular için de yeni kaynaklar oluşturuluyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Saruhanlı'nın Apak Mahallesinde yaklaşık 30 yıl önce açılan sondaj kuyusu çöktü. Çöken sondajın ardından mahallenin susuz kalmaması için özel bir sondaj kuyusunun analizi yapılarak geçici olarak şebekeye bağlandı. MASKİ ekipleri sondajın çöktüğü günün ertesinde Apak'a yeni bir sondaj açılması için delgi işlemlerine başladı. Mahallede yürütülen çalışmaları İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Şube Müdürleri İlker Kılıç ve Recep Günay da yerinde takip etti. Çalışmalar tamamlandığında mahalleye yeni sondajdan su verilmeye başlanacak.

Mahalle Muhtarı Ahmet Gökmen, "Allah razı olsun. Eski sondajımız bir anda çöktü ve su alamamaya başladık. MASKİ, hemen özel bir sondajın bağlantısını mahallemize yaptı. Sondajın çöktüğü günün ertesi günü sondaj açma aracı mahallemize geldi, çalışmalara başlandı. 154 Mahalle Projesi dahilinde altyapı yatırımımız da mükemmel bir şekilde ilerliyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun" dedi.

Çöken sondajın yerine yenisi için hemen çalışma başlatıldı

Çöken sondajın yerine yenisi için hemen çalışma başlatıldı

Çöken sondajın yerine yenisi için hemen çalışma başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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