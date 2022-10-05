Çoklu Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çoklu Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya) görev tanımı nedir, Çoklu Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya) ne iş yapar, Çoklu Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çoklu Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çoklu Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya) Tanımı;

__

Çoklu Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya) Maaşı Ne Kadar? 2022 Çoklu Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya) Maaşları

Çoklu Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya) maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Çoklu Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çoklu Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7523.37

Meslek Adı :

Çoklu Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Delik makinelerinde düzgün, ölçüsünde, tekniğe uygun olarak, makinelerde delik delme işlemi yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çoklu Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş parçaları makine yanına istif etmek,

b) İş parçalarından bir tanesi markalamak,

c) Delik çapına uygun matkap makine kovanına markalamaya uygun olarak aralıklar ile takmak,

d) Delik derinliği ve merkezi markalamaya uygun olarak yapmak,

e) Kompresör çalıştırılarak baskı takozları için gerekli basınç sağlamak,

f) Makine tablasındaki kızaklı siperler ayarlamak ve sabitlemek,

g) Baskı takozlarının yükseklikleri ayarlamak ve sabitlemek,

h) Baskı tarakları ayak pedalı ile denenerek parçayı sabitledikleri kontrol etmek,

i) Makine çalıştırılarak delme işlemi yapmak,

j) Deliklerin doğruluğu kontrol etmek ve varsa gerekli düzeltmeleri yapmak,

k) Markalanan delikler doğru ise tüm iş parçaları delik makinesinde delmek,

l) Çalışma bittiğinde makineyi ve kompresörü kapatmak,

m) Matkap uçları sökülerek yerlerine koymak,

n) Makine üzerinde biriken talaş ve tozları temizlemek,

o) Şanzıman ve gresörlüklerine gres yağı koymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?