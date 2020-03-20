Çökmenin olduğu bina mühürlendi

Pendik'de gece saatlerinde beş katlı bir binanın üç balkonu büyük bir gürültüyle çöktü. Çöken bina ve yanındaki bina güvenlik amacıyla boşaltıldı.

Vatandaşlar büyük panik yaşadı

Olay saat 01.30 sıralarında beş katlı bir binanın üç balkonu büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmenin etkisiyle ortalık savaş alanına dönerken itfaiye ve polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alarak bina çevresine kimsenin yaklaşmasına izin vermedi. Pendik Devlet Hastanesi, Acil girişinin hemen yanında yer alan binanın balkonlarında meydana gelen çökme hastanedekilerde kısa süreli korkuya neden olurken Zabıta ekipleri binayı mühürledi. Çökmenin yaşandığı binanın yanında yer alan beş katlı bina da tedbir amacıyla tahliye edilirken çökmenin meydana geldiği binanın ilerleyen günlerde kontrollü şekilde yıkılması bekleniyor.

Kaynak: İHA