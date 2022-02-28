Agop ne demek, TDK'ya göre Agop kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Elektrik faturaları düşecek mi, fatura indirimi ne kadar oldu? Elektrik KDV oranı yüzde kaç, KDV oranı düştü mü 2022 ?Son dakika | Bakan Çavuşoğlu: Kıyıdaş ülkeleri Karadeniz'den savaş gemisi geçirmemeleri için uyardıkBüro Makineleri Teknik Servis Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıKasımpaşa 1 – 2 Fenerbahçe | Maç sonucuÇokrağan ne demek, TDK'ya göre Çokrağan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?28 Şubat 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 28 Şubat 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranıRusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasından sonra Avrupa'da doğal gaz için tek seçenek Türkiye gösteriliyorOn Numara sonuçları 28 Şubat 2022 Pazartesi | On Numara bilet sorgulama ekranı 28 Şubat 2022Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısının ardından elektrik faturalarına ilişkin de açıklamada bulundu.
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Çokrağan ne demek, TDK'ya göre Çokrağan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Çokrağan ne demek, TDK'ya göre Çokrağan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Çokrağan kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Çokrağan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Çokrağan nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Çokrağan kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Çokrağan ne demek, TDK'ya göre Çokrağan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çokrağan ne demek? Çokrağan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çokrağan kelimesi. Peki çokrağan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çokrağan nedir, çokrağan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ÇOKRAĞAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çokrağan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre çokrağan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gür kaynak

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT