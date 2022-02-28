Çokrağan ne demek, TDK'ya göre Çokrağan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çokrağan ne demek? Çokrağan TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çokrağan kelimesi. Peki çokrağan ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çokrağan nedir, çokrağan kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÇOKRAĞAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çokrağan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre çokrağan kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gür kaynak

