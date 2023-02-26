Cole Alexander kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cole Alexander Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cole Alexander kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cole Alexander ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cole Alexander kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cole Alexander Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cole Alexander kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cole Alexander Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cole Alexander adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cole Alexander Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cole Alexander 9 Temmuz 1989 tarihinde Cape Town, Western Cape şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cole Alexander Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Cole Alexander, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kaizer Chiefs futbol takımında oynamaktadır. Kaizer Chiefs takımına 23 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Cole Alexander'nin Kaizer Chiefs ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cole Alexander Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cole Alexander isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Cole Alexander Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cole Alexander futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Ajax CT Youth

1 Temmuz 2008 yılında Ajax Cape Town

1 Temmuz 2010 yılında Vasco Da Gama

30 Haziran 2011 yılında Ajax Cape Town

31 Ağustos 2012 yılında Chippa United

30 Haziran 2013 yılında Ajax Cape Town

1 Temmuz 2014 yılında Polokwane City

1 Temmuz 2016 yılında SuperSport Utd.

13 Şubat 2018 yılında Bidvest Wits FC

10 Ekim 2020 yılında Odisha FC

23 Temmuz 2021 yılında Kaizer Chiefs

Cole Alexander kimdir

Cole Alexander Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cole Alexander şuan Kaizer Chiefs takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Leeds United (South Africa), Hellenic FC, Ajax Cape Town

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Cole Alexander nereli

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