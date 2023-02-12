Cole Mckinnon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cole Mckinnon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cole Mckinnon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cole Mckinnon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cole Mckinnon 29 Ocak 2003 tarihinde Cambuslang şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cole Mckinnon Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini QUANIC SPORTS yapmaktadır. Cole Mckinnon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Partick Thistle FC futbol takımında oynamaktadır. Partick Thistle FC takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cole Mckinnon'nin Partick Thistle FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Cole Mckinnon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cole Mckinnon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cole Mckinnon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cole Mckinnon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Mart 2021 yılında East Fife

7 Mayıs 2021 yılında Rangers FC U18

1 Temmuz 2021 yılında Rangers II

13 Temmuz 2022 yılında Partick Thistle

31 Mayıs 2023 yılında Rangers II

Cole Mckinnon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cole Mckinnon şuan Partick Thistle FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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