Colet Kapanga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Colet Kapanga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Colet Kapanga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Colet Kapanga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Colet Kapanga 15 Nisan 2000 tarihinde Kinshasa şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kongo DC uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Colet Kapanga Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Colet Kapanga, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Pardubice B futbol takımında oynamaktadır. FK Pardubice B takımına 4 Mart 2023 tarihinde katılmıştır. Colet Kapanga'nin FK Pardubice B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Colet Kapanga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Colet Kapanga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
13 Şubat 2018 yılında Olympique Alès
1 Temmuz 2018 yılında Villemomble
1 Aralık 2018 yılında Noisy-le-Grand
1 Temmuz 2019 yılında Paris FC B
1 Temmuz 2020 yılında ara verdi
25 Temmuz 2022 yılında Hlinsko
4 Mart 2023 yılında Pardubice B
Colet Kapanga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Colet Kapanga şuan FK Pardubice B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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