Colin Andrew kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Colin Andrew Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Colin Andrew adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Colin Andrew Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Colin Andrew 14 Ağustos 2004 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Colin Andrew Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini STIG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SK Dynamo Ceske Budejovice U19 futbol takımında oynamaktadır. SK Dynamo Ceske Budejovice U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Colin Andrew'nin SK Dynamo Ceske Budejovice U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Colin Andrew Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Colin Andrew futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Budejovice U19
Colin Andrew Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Colin Andrew şuan SK Dynamo Ceske Budejovice U19 takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?TJ PRAGA (2014 - 2016)
SK Hostivař (2016 - 2017)
FK Motorlet Praha (2017 - 2020)
SK Dynamo České Budějovice (2020 -)
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