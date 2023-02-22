Colin Coates kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Colin Coates Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Colin Coates adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Colin Coates Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Colin Coates 26 Ekim 1985 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Colin Coates Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Colin Coates, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cliftonville FC futbol takımında oynamaktadır. Cliftonville FC takımına 2 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Colin Coates'nin Cliftonville FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Colin Coates Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Colin Coates isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Colin Coates Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Colin Coates futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Crusaders

30 Ocak 2020 yılında Glenavon

2 Eylül 2021 yılında Cliftonville

Colin Coates Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Colin Coates şuan Cliftonville FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Colin Coates Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kuzey İrlanda takımında 26 numaralı formasıyla 6 Haziran 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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