Colin Odutayo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Colin Odutayo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Colin Odutayo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Colin Odutayo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Colin Odutayo 8 Mart 2001 tarihinde Roermond şehrinde doğmuştur. Hollanda,Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Colin Odutayo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Asllani Sport Management yapmaktadır. Colin Odutayo, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Riteriai futbol takımında oynamaktadır. FK Riteriai takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Colin Odutayo'nin FK Riteriai ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Colin Odutayo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Colin Odutayo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
23 Temmuz 2017 yılında Aston Villa U18
1 Temmuz 2019 yılında Aston Villa U23
1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz
1 Temmuz 2021 yılında Roda JC U21
27 Temmuz 2022 yılında Neptunas
20 Ocak 2023 yılında Riteriai
Colin Odutayo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Colin Odutayo şuan FK Riteriai takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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