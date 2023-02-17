Colin Rosler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Colin Rosler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Colin Rosler kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Colin Rosler ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Colin Rosler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Colin Rosler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Colin Rosler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Colin Rosler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Colin Rosler 22 Nisan 2000 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Norveç,Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Colin Rosler Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Solbakken / Player Solution yapmaktadır. Colin Rosler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mjällby AIF futbol takımında oynamaktadır. Mjällby AIF takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Colin Rosler'nin Mjällby AIF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Colin Roslerboyu ve yaşı kaç

Colin Rosler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Colin Rosler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Colin Rosler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Colin Rosler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Man City U18

1 Temmuz 2018 yılında Man City U23

16 Ağu 2019 yılında NAC Breda

8 Ocak 2022 yılında Lillestrøm

6 Şubat 2023 yılında Mjällby AIF

Colin Rosler kimdir

Colin Rosler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Colin Rosler şuan Mjällby AIF takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fjellhamar FK, Hinna Fotball, Viking FK, Manchester City (-2018)

Colin Rosler Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U21 takımında 13 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U19 takımında 4 numaralı formasıyla 27 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 5 numaralı formasıyla 9 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 6 numaralı formasıyla 9 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 6 numaralı formasıyla 18 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

İngiltere U16 takımında 12 numaralı formasıyla 27 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U15 takımında 6 numaralı formasıyla 15 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Colin Rosler nereli

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