Collins Ameyaw kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Collins Ameyaw Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Collins Ameyaw adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Collins Ameyaw Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Collins Ameyaw 24 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Collins Ameyaw Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Berekum Chelsea FC futbol takımında oynamaktadır. Berekum Chelsea FC takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Collins Ameyaw'nin Berekum Chelsea FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Collins Ameyaw Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Collins Ameyaw isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Collins Ameyaw Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Collins Ameyaw futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Mayıs 2017 yılında Asante Kotoko

1 Mart 2018 yılında Berekum Chelsea

31 Aralık 2018 yılında Asante Kotoko

1 Eylül 2020 yılında Berekum Chelsea

Collins Ameyaw Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Collins Ameyaw şuan Berekum Chelsea FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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