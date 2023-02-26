Collins Amoah Boateng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Collins Amoah Boateng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Collins Amoah Boateng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Collins Amoah Boateng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Collins Amoah Boateng 20 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Collins Amoah Boateng Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tamale City FC futbol takımında oynamaktadır. Tamale City FC takımına - tarihinde katılmıştır. Collins Amoah Boateng'nin Tamale City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Collins Amoah Boateng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Collins Amoah Boateng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Collins Amoah Boateng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Collins Amoah Boateng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Collins Amoah Boateng şuan Tamale City FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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