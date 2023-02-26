Collins Boah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Collins Boah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Collins Boah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Collins Boah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Collins Boah 24 Aralık 2005 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Collins Boah Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dreams FC futbol takımında oynamaktadır. Dreams FC takımına - tarihinde katılmıştır. Collins Boah'nin Dreams FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Collins Boah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Collins Boah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Collins Boah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Collins Boah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Collins Boah şuan Dreams FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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