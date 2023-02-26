Collins Kudjoe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Collins Kudjoe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Collins Kudjoe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Collins Kudjoe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Collins Kudjoe 20 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Collins Kudjoe Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kotoku Royals FC futbol takımında oynamaktadır. Kotoku Royals FC takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Collins Kudjoe'nin Kotoku Royals FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Collins Kudjoe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Collins Kudjoe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Collins Kudjoe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Collins Kudjoe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2021 yılında Susubiribi SC

1 Ağustos 2022 yılında Kotoku Royals

Collins Kudjoe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Collins Kudjoe şuan Kotoku Royals FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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