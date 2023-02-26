Collins Makgaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Collins Makgaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Collins Makgaka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Collins Makgaka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Collins Makgaka 28 Haziran 1996 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Collins Makgaka Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sprint MG yapmaktadır. Collins Makgaka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orlando Pirates futbol takımında oynamaktadır. Orlando Pirates takımına 23 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Collins Makgaka'nin Orlando Pirates ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Collins Makgaka Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/collinsmakgaka12?igshid=MTA0ZTI1NzA=

Haberin Devamı

Collins Makgaka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Collins Makgaka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Collins Makgaka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Collins Makgaka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Baroka FC

23 Eylül 2020 yılında Orlando Pirates

Collins Makgaka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Collins Makgaka şuan Orlando Pirates takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.