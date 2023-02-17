Collins Ogbodo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Collins Ogbodo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Collins Ogbodo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Collins Ogbodo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Collins Ogbodo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Collins Ogbodo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Collins Ogbodo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Collins Ogbodo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Collins Ogbodo 17 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Collins Nonso Ogbodo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Collins Ogbodo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Collins Ogbodo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Brühl SG futbol takımında oynamaktadır. SC Brühl SG takımına 3 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Collins Ogbodo'nin SC Brühl SG ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Collins Ogbodoboyu ve yaşı kaç

Collins Ogbodo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Collins Ogbodo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Collins Ogbodo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Collins Ogbodo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Gil Vicente U19

1 Temmuz 2017 yılında Vila Real

1 Temmuz 2018 yılında Freamunde

1 Ocak 2019 yılında Oliveirense

1 Temmuz 2019 yılında Lusitano FCV

1 Temmuz 2020 yılında Vidago

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

3 Ağu 2022 yılında SC Brühl SG

Collins Ogbodo kimdir

Collins Ogbodo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Collins Ogbodo şuan SC Brühl SG takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Royal Sporting Club Academy (-2016), Gil Vicente FC (2016-2017)

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Collins Ogbodo nereli

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