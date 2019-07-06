Çölyak hastalığına dikkat

Diyetisyen Ezgi Mısırlı, son dönemlerde sıklıkla karşılaşmaya başladığımız ve önüne geçilmediği taktirde oldukça ciddi sonuçlar doğuran bir hastalık haline gelen çölyak hastalığı konusunda uyardı.

Çölyak hastalığı, genetik olarak glutene duyarlı bireylerde görülen ve gluten içeren besinlerin alınması sonucunda gelişen ince bağırsak iltihaplanması ile ortaya çıktığını anlatan Diyetisyen Ezgi Mısırlı, "Hastalığın risklerinden biri de belirtileri birçok kişide alarm vermeden meydana gelebilir. Sindirim sistemi şikayetleri olmadan da bu hastalık sinyal verebilir ancak dikkatli olunarak vücudun verdiği tepkiler ayırt edici olabilir. Çölyak hastalığının en çok görülen belirtileri: Karın ağrısı, ishal, karında şişlik, kilo kaybı, kemik erimesi, bel ve eklem ağrıları, kas ağrıları ve krampları, ağız içerisinde gelişen yaralar, kansızlık, halsizlik, çarpıntı, çabuk yorulma ve saç dökülmesi olarak sıralanabilir" diye konuştu

Mutfaktaki diyetisyen olarak bilinen Ezgi Mısırlı sözlerine şöyle devam etti; Çölyak hastalarının uzak durması gereken besinlerin temelinde gluten yatıyor. Ekmek, pide, makarna, tahıl gevreği, gözleme, salça, sos, pasta, kek, çörek, etimek, galeta, kraker, bisküvi, pasta, irmik ve kepek gibi gidalardan glütensiz ibaresi belirtilmediği surece kesinlikle kaçınılmalı!

Ancak bunların dışında serbest olan ve gluten barındırmayan besinler diyete eklenerek replase edilebilir. Gluten içermeyen ürünler arasında ise mısır, beyaz pirinç, soya, karabuğday, patates unu, keten tohumu, mercimek, fasulye, nohut, fındık, fıstık, badem, ceviz, meyveler, sebzeler, peynir, mandıra sütü, yoğurt, turşu, boza, sirke, nar suyu ve nar ekşisi sayabiliriz."

Mutfaktaki diyetisyen Ezgi Mısırlı Çölyak her yaşta ortaya çıkabilen bir hastalık olduğundan sürekli tetikte olmak ve farkındalık gerektirdiğini ifade ederek, "Ancak çocukluk çağında çölyak tanısı koymak çok daha kolay olacağından bebeğiniz veya çocuğunuzda aniden ortaya çıkanların ağrıları, ishal, ateş, kusma- bulantı, kızarıklıklara ekstra hassasiyet göstermekte fayda var." dedi.

Kaynak: İHA