Come back Jack! Yerli Leonardo Di Caprio olan Ahmet Kural uzun süredir yoktu! Yeni imajıyla Dilber Ay'ın İstanbul galasında ortaya çıktı!

Usta sanatçı Dilber Ay'ın yaşam öyküsünü anlatan film olan Dilber Ay'ın İstanbul galası yapıldı.

Yoğun ilgi gören galaya çok sayıda ünlü isim katıldı.

Yıldızlar geçiti olan galada, İbrahim Karakaş, Aydemir Akbaş, Yılmaz Erdoğan, Mustafa Erdoğan, Haluk Levent, Cansever, Fatih Bulut, Manuş Baba, Sinan Akçıl, Gökhan Türkmen, Şahin Irmak, Çiğdem Batur, Selin Ciğerci isimler yer aldı.

"TİCARETE ATILDIM, ARTIK GERİ DÖNDÜM"

Galaya katılan bir diğer ünlü isim ise Leonardo Di Caprio'ya benzerliğiyle bilinen oyuncu Ahmet Kural'dı. 2000'li yılların yıldızı olan Kural, psikoz teşhisi konulmasının ardından zor günler yaşamıştı. Bu yeni ve farklı haliyle tüm gözleri üzerine çeken Arda Kural ticarete atıldığını belirtti ve şöyle devam etti;

"Ticaretin dışında yazdığım senaryolar var. Bu aralar yoğunum. Onların yapımcılığını yapmak istiyorum ama şimdilik bir şey söylemek istemiyorum. Geçmişte bana herkes tavır almıştı malumunuz. Yapımcı Mustafa Altıoklar'ın yüzünden... Ama hiç pes etmedim. Kendi içimde bir savaş başlattım ve bu savaşı kazandım artık geri dönüyorum."

İşte Arda Kural'ın son hali;

ARDA KURAL KİMDİR?

Arda Kural 12 Nisan 1980, Yalova, Türk oyuncu. Yalova Endüstri Meslek Lisesi'nde kimya okudu. 2 yıl dramaturji ve sinema eleştirmenliği eğitimi aldı. 1999’da kendi kurduğu Tiyatro Roman Tiyatrosu'nda profesyonelliğe adım attı. Bu tiyatroda ve daha sonra kurduğu Siyah Oyuncular Tiyatrosu'nda kendi yazdığı Belirtisiz Nesneler, Ben Değil Kendim, Dokuz Köyden Kovulmak, Siyah Mizah ve Aşk gibi oyunlarda rol aldı. Kral TV’de VJ’lik yaptı. İlk olarak 1999’da Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde Altay rolüyle kamera karşısına geçti ve bu dizide Leonardo DiCaprio'ya olan benzerliğiyle tanındı. İkinci çıkışı ise 2003’te Lise Defteri dizisindeki Ediz rolüyle oldu. Son olarak, 2005'te Emret Komutanım dizisindeki Posta Ferit rolü ile geniş beğeni topladı. Son olarak oynadığı Kubilay filmindeki 22 bin dolar alacağını alamadığından maddi çöküntüye girerek psikoz belirtileri göstermeye başladığından 28 Aralık 2012 tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılmıştır.21 Ocak 2013 tarihinde taburcu olmuş ve oyunculuğu bıraktığını söylemiş;ancak bu kararı hastayken verdiğinden dolayı tekrar yeni bir festival filmiyle döneceğini söyleyerek kararından vazgeçmiştir. Uzun bir süredir annesiyle birlikte Büyükçekmece'de kalan oyuncu, evin giderlerini karşılayamadıkları için ev sahibi tarafından 9 Temmuz 2015 tarihinde evden çıkarıldılar. Abisinin yanına taşınan annesinin bütün isteklerine rağmen annesiyle gitmeyip binanın bahçesinde kalmayı tercih eden Kural, komşuların polise ''çocuklarımızı korkutuyor'' şikayetleri üzerine bahçeden de kovuldu. Bir arkadaşının yardımıyla Büyükçekmecede bir cafede kalmaya başladı.Kural kendisiyle röportaja gelen gazetecilere '' Evim yok artık.O yüzden sevdiğim Büyükçekmece insanlarını yakından görebileceğim bu kafede yaşayacağım.Sadece burada da değil, her yer benim evim.Şezlong dolu Büyükçekmece. Buralarda uyuyorum ama mutluyum uyuyorum'' dedi.

Olaydan birkaç gün sonra Büyükçekmece Belediyesi Kural ailesinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirtti.

Oynadığı roller

1999 Eyvah Kızım Büyüdü Altay 2000 Şemsi Paşa Pasajı 2000 Kuzenlerim Oğuz 2003 Lise Defteri Ediz 2004 Çınaraltı Kenan 2004 Canım Benim Barış 2004 Düşenin Dostu Said 2005 Beşinci Boyut Mehmet 2005 Beyza'nın Kadınları Naim2005 Emret Komutanım Posta Ferit2005 Banyo Oğuz2006 Sahne Gezgin 2007 Kaptan Yavuz 2007 Kelebek Çıkmazı Selim2007 Çok Özel Tim Kemal 2008 Büyük Buluşma Berk 2008 Emret Komutanım Ferit 2008 Düğün Şarkıcısı Yıldıray 2008 Dur Yolcu Mustafa Kemal 2009 Doludizgin Yıllar Savaş 2010 Gelecekten Bir Gün Felek2010 Kubilay Mustafa Fehmi Kubilay2011 Kurşun Bilal Kurşun Bilal 2012 Ayaz Emre 2013 Kutsal Bir Gün .