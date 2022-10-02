Çömlek Ve Porselen Kalıpçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çömlek Ve Porselen Kalıpçısı görev tanımı nedir, Çömlek Ve Porselen Kalıpçısı ne iş yapar, Çömlek Ve Porselen Kalıpçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çömlek Ve Porselen Kalıpçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çömlek Ve Porselen Kalıpçısı Tanımı;

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Çömlek Ve Porselen Kalıpçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Çömlek Ve Porselen Kalıpçısı Maaşları

Çömlek Ve Porselen Kalıpçısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Çömlek Ve Porselen Kalıpçısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çömlek Ve Porselen Kalıpçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7314.03

Meslek Adı :

Çömlek Ve Porselen Kalıpçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Çanak-Çömlekçiler Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çömlek ve porselen eşya imalinde kullanılan alçı kalıpları yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çömlek ve Porselen Kalıpçısı İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yapılacak eşyanın modelini almak ve yarı yarıya kil çamuru içine batırmak,

b) Modelin dışarıda kalan yarısına sabun eriyiği tatbik etmek,

c) Modelin etrafına ağaç bir kalıp yerleştirip sulu alçıyı modelin üzerine dökerek ana kalıbın yarısını hazırlamak,

d) Kil çamurunu temizleyip alçı donduktan sonra modeli almadan kalıbı alt üst etmek ve bu defa modelin dışarıda kalan yarısına sabun eriyiği sürmek,

e) Önce yaptığı gibi modelin etrafına yine ağaç bloklar koyarak sulu alçıyı modelin ikinci yarısı üzerine döküp, ana kalıbın ikinci yarısını da elde etmek,

f) Bu ana kalıbı kullanarak ikinci bir kalıp daha çıkarıp bu kalıplardan faydalanarak birkaç çalışma kalıbı dökmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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