Çömlek Ve Porselen Kil Şerbeti Dökücüsü (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Çömlek Ve Porselen Kil Şerbeti Dökücüsü (Elle) Tanımı;

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Çömlek Ve Porselen Kil Şerbeti Dökücüsü (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Çömlek Ve Porselen Kil Şerbeti Dökücüsü (Elle) Maaşları

Çömlek Ve Porselen Kil Şerbeti Dökücüsü (Elle) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Çömlek Ve Porselen Kil Şerbeti Dökücüsü (Elle) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çömlek Ve Porselen Kil Şerbeti Dökücüsü (Elle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7314.04

Meslek Adı :

Çömlek Ve Porselen Kil Şerbeti Dökücüsü (Elle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Çanak-Çömlekçiler Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Alçı kalıplar içine yarı sulu kil çamuru dökerek çömlek ve porselen eşya yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çömlek ve Porselen Kil Şerbeti Dökücüsü (Elle) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İstenilen kıvamı elde etmek için gerekirse su ilave ederek kap içindeki kil çamurunu iyice karıştırmak, b) Bu sıvıyla doldurduğu kabı kalıp içine dökmek,

c) Kalıbın içinde istenilen kalınlıkta bir çamur kabuğu teşekkül edince kalıptaki fazla sıvıyı dökmek,

d) Kalıbı ters yüzüne bir tezgah üzerine kapatıp alçı şerbetinin sızıp kalıbın kurumasını sağlamak,

e) Kısmen kurumuş eşyanın üstünü bıçakla düzeltip kalıbı açmak ve eşyayı çıkarmak,

f) Eşya üzerindeki fazlalıkları keskin bir bıçakla kazıyıp, süngerle ıslatarak ve fırınlamak üzere kurutma rafına yerleştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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