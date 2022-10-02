Çömlek Ve Porselen Modelcisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çömlek Ve Porselen Modelcisi görev tanımı nedir, Çömlek Ve Porselen Modelcisi ne iş yapar, Çömlek Ve Porselen Modelcisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çömlek Ve Porselen Modelcisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çömlek Ve Porselen Modelcisi Tanımı;

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Çömlek Ve Porselen Modelcisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Çömlek Ve Porselen Modelcisi Maaşları

Çömlek Ve Porselen Modelcisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Çömlek Ve Porselen Modelcisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çömlek Ve Porselen Modelcisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7314.05

Meslek Adı :

Çömlek Ve Porselen Modelcisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Çanak-Çömlekçiler Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kalıpların hazırlanmasında kullanılacak çömlek veya porselen eşyanın kil veya alçı modellerini proje veya şartnamelere göre imal eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çömlek ve Porselen Modelcisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Proje veya şartnameleri incelemek,

b) Kili veya alçıyı oymak, çömlekçi tablası veya tornada döndürüp şekillendirmek,

c) Diğer metodlardan faydalanmak suretiyle modeller imal etmek,

d) İşlerle ilgili desenleri kendisi çizebilir. Belirli bir tip eşya imalinde ihtisası bulunabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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