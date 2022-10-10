Çömlek Ve Porselen Tornacısı (Makineyle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Çömlek Ve Porselen Tornacısı (Makineyle) Tanımı;

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Çömlek Ve Porselen Tornacısı (Makineyle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Çömlek Ve Porselen Tornacısı (Makineyle) Maaşları

Çömlek Ve Porselen Tornacısı (Makineyle) maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Çömlek Ve Porselen Tornacısı (Makineyle) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çömlek Ve Porselen Tornacısı (Makineyle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8181.14

Meslek Adı :

Çömlek Ve Porselen Tornacısı (Makineyle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kuru ve pişirilmemiş çömlek ve porselen eşyaya şekil vermekte kullanılan yarı otomatik bir torna tezgahını çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çömlek ve Porselen Tornacısı (Makineyle) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Eşyayı tornaya bağlamak,

b) Kullanacağı bıçağı makinedeki yerine takıp gerekli ayarları yapmak,

c) Makineyi çalıştırıp bıçağı eşyaya temas ettirerek istenilen şekli verip ve şekil verilmiş eşyayı tornadan çıkarmak,

d) Makinenin bakım ve temizliğini yapabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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