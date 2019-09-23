ÇOMÜ öğrencisi, TEKNOFEST’te Türkiye 4’üncüsü oldu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Şamil Güven, Öğr.Gör. Utku Bayram danışmanlığında; bu yıl ikincisi düzenlenen TEKNOFEST 2019 yarışmalarında görme engelli bireyler için geliştirmiş olduğu "Braille alfabesini öğreten elektromekanik eğitim kiti ve android uygulaması" ile eğitim kategorisinde Türkiye 4'üncüsü olarak teşvik ödülü aldı.

Şamil Güven, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen "2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda bölge birincisi olup TEKNOFEST organizasyonunda final yarışlarında yarışmaya hak kazanmıştı. Başarılı öğrenci, bu yıl ikincisi düzenlenen TEKNOFEST 2019 yarışmalarında görme engelli bireyler için bir uygulama geliştirdi. Şamil Güven, geliştirmiş olduğu "Braille alfabesini öğreten elektromekanik eğitim kiti ve android uygulaması" ile eğitim kategorisinde Türkiye 4'üncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Kaynak: İHA