ÇOMÜ'de engelli ve hamile personele idari izin

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ), yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile personele 1 günlük idari izin verildi.



Üniversiteden yapılan açıklamada, "Üniversitemizde görev yapan tüm engelli ve hamile personel ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan, olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Şubat tarihinde idari izinli sayılacaktır." denildi.



Kaynak: AA