ÇOMÜ'lü akademisyen Avrupa Komisyonu değerlendirme uzmanı oldu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Yunus Eryaman, Avrupa Komisyonu değerlendirme uzmanlığına seçildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre Eryaman, Avrupa Birliği tarafından 2019 için fonlanan "Yüksek Öğretimin Modernizasyonu, İnovasyon ve Araştırma Temelli Üniversite-Sektör" iş birliği alanlarına yönelik proje başvurularını değerlendirme, raporlama ve süreç analizleri gerçekleştirmek üzere Avrupa Komisyonu değerlendirme uzmanlığına getirildi.

Prof. Dr. Eryaman, bu kapsamda Brüksel'de düzenlenecek komisyon toplantılarına katılacak.

Kaynak: AA