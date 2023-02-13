Conan Ledesma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Conan Ledesma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Conan Ledesma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Conan Ledesma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Conan Ledesma 13 Şubat 1993 tarihinde Pergamino şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jeremías Conan Ledesma şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Conan Ledesma Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Best of You yapmaktadır. Conan Ledesma, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cádiz CF futbol takımında oynamaktadır. Cádiz CF takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Conan Ledesma'nin Cádiz CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Conan Ledesma Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/conanledesma/

Conan Ledesma Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Conan Ledesma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Conan Ledesma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Conan Ledesma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Ros. Central II

1 Temmuz 2016 yılında Rosario Central

25 Ağu 2020 yılında Cádiz CF

30 Haziran 2021 yılında Rosario Central

1 Temmuz 2021 yılında Cádiz CF

Conan Ledesma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Conan Ledesma şuan Cádiz CF takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Conan Ledesma Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U23 takımında 1 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin Olimpiyat takımında 1 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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