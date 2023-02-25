Cong Huang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cong Huang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cong Huang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cong Huang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cong Huang 6 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 黄聪 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cong Huang Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cong Huang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shandong Taishan futbol takımında oynamaktadır. Shandong Taishan takımına 13 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Cong Huang'nin Shandong Taishan ile sözleşmesi 24 Şubat 2024 tarihinde bitmektedir.

Cong Huang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cong Huang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cong Huang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cong Huang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Gondomar U19

1 Ocak 2016 yılında AS Trencin

30 Haziran 2016 yılında Gondomar U19

1 Temmuz 2016 yılında AS Trencin

7 Temmuz 2017 yılında Leixões B

1 Temmuz 2018 yılında Gondomar SC B

26 Şubat 2019 yılında SD Luneng

24 Temmuz 2020 yılında SD Taishan Res.

13 Eylül 2020 yılında SD Taishan

Cong Huang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cong Huang şuan Shandong Taishan takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Cong Huang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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