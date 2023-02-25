Cong Huang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cong Huang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cong Huang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cong Huang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cong Huang 10 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 黄聪 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cong Huang Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nantong Zhiyun futbol takımında oynamaktadır. Nantong Zhiyun takımına 23 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Cong Huang'nin Nantong Zhiyun ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Cong Huang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cong Huang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cong Huang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cong Huang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Cova Piedade 23

23 Temmuz 2020 yılında NT Zhiyun

25 Ağustos 2020 yılında NJ City

31 Aralık 2020 yılında NT Zhiyun

Cong Huang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cong Huang şuan Nantong Zhiyun takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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