Congyao Yin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Congyao Yin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Congyao Yin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Congyao Yin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Congyao Yin 4 Mart 1997 tarihinde Huangshi, Hubei şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 尹聪耀 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Congyao Yin Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Meizhou Hakka futbol takımında oynamaktadır. Meizhou Hakka takımına 30 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Congyao Yin'nin Meizhou Hakka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Congyao Yin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Congyao Yin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Congyao Yin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Congyao Yin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ekim 2015 yılında AS Trencin

1 Kasım 2015 yılında Slovan Nemsova

30 Haziran 2016 yılında AS Trencin

31 Aralık 2016 yılında Kulüpsüz

14 Temmuz 2017 yılında NMG Zhongyou

10 Ocak 2018 yılında CQ Dangdai Lif.

30 Mayıs 2022 yılında MZ Hakka

Congyao Yin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Congyao Yin şuan Meizhou Hakka takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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