Connor Chapman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Connor Chapman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Connor Chapman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Connor Chapman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Connor Chapman 31 Ekim 1994 tarihinde Sydney şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Connor Edward Chapman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Connor Chapman Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avid Sports Group yapmaktadır. Connor Chapman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Melbourne Victory futbol takımında oynamaktadır. Melbourne Victory takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Connor Chapman'nin Melbourne Victory ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Connor Chapman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ConnorChap05

Connor Chapman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Connor Chapman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Connor Chapman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Connor Chapman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Newcastle U21

1 Temmuz 2012 yılında Newcastle

1 Temmuz 2014 yılında Melbourne City

23 Ocak 2017 yılında Incheon Utd.

9 Ocak 2018 yılında Pohang Steelers

15 Şubat 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında Western United

3 Ocak 2020 yılında Daejeon Hana C.

24 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

12 Temmuz 2021 yılında FC Seoul

11 Şubat 2022 yılında Brisbane Roar

7 Şubat 2023 yılında Melbourne

Connor Chapman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Connor Chapman şuan Melbourne Victory takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Connor Chapman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moorebank Sports SC (2000–2003),Marconi Stallions (2004),Southern Districts Association (2005),Sydney Wanderers (2006–2007),Sutherland Sharks (2008–2009),AIS (2010–2011)

Avustralya U23 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Avustralya U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Avustralya U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 2 gol atmıştır.

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