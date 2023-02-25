Connor Chapman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Connor Chapman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Connor Chapman kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Connor Chapman ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Connor Chapman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Connor Chapman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Connor Chapman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Connor Chapman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Connor Chapman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Connor Chapman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Connor Chapman 31 Ekim 1994 tarihinde Sydney şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Connor Edward Chapman şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Connor Chapman Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avid Sports Group yapmaktadır. Connor Chapman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Melbourne Victory futbol takımında oynamaktadır. Melbourne Victory takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Connor Chapman'nin Melbourne Victory ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Connor Chapman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ConnorChap05

Connor Chapman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Connor Chapman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Connor Chapman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Connor Chapman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Newcastle U21

1 Temmuz 2012 yılında Newcastle

1 Temmuz 2014 yılında Melbourne City

23 Ocak 2017 yılında Incheon Utd.

9 Ocak 2018 yılında Pohang Steelers

15 Şubat 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında Western United

3 Ocak 2020 yılında Daejeon Hana C.

24 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

12 Temmuz 2021 yılında FC Seoul

11 Şubat 2022 yılında Brisbane Roar

7 Şubat 2023 yılında Melbourne

Connor Chapman kimdir

Connor Chapman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Connor Chapman şuan Melbourne Victory takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Moorebank Sports SC (2000–2003),
Marconi Stallions (2004),
Southern Districts Association (2005),
Sydney Wanderers (2006–2007),
Sutherland Sharks (2008–2009),
AIS (2010–2011)

Connor Chapman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avustralya U23 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Avustralya U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Avustralya U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Connor Chapman nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Salah Abd Etouab Bouchama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salah Abd Etouab Bouchama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Salah Abd Etouab Bouchama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salah Abd Etouab Bouchama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Brandon Oneill kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brandon Oneill Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Brandon Oneill kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brandon Oneill Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anis Talhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anis Talhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anis Talhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anis Talhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Al Taay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Al Taay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Al Taay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Al Taay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Battalgazi Belediye Başkan yardımcısı Zafer Kırçuval kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Battalgazi Belediye Başkan yardımcısı Zafer Kırçuval kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Nuri Çolakoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Nuri Çolakoğlu'nun biyografisi
Nuri Çolakoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Nuri Çolakoğlu'nun biyografisi
Yüceer isminin anlamı nedir, Yüceer ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yüceer isminin anlamı nedir, Yüceer ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi