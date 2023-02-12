Connor Goldson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Connor Goldson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Connor Goldson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Connor Goldson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Connor Goldson 18 Aralık 1992 tarihinde Wolverhampton şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Connor Lambert Goldson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Connor Goldson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Connor Goldson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glasgow Rangers futbol takımında oynamaktadır. Glasgow Rangers takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Connor Goldson'nin Glasgow Rangers ile sözleşmesi 31 Mayıs 2026 tarihinde bitmektedir.

Connor Goldson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/goldson.6/

Connor Goldson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Connor Goldson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 8.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Connor Goldson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Connor Goldson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Shrewsbury

28 Kasım 2013 yılında Cheltenham

9 Ocak 2014 yılında Shrewsbury

19 Ağu 2015 yılında Brighton

1 Temmuz 2018 yılında Glasgow Rangers

Connor Goldson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Connor Goldson şuan Glasgow Rangers takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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