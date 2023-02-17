Connor Mcavoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Connor Mcavoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Connor Mcavoy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Connor Mcavoy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Connor Mcavoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Connor Mcavoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Connor Mcavoy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Connor Mcavoy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Connor Mcavoy 16 Şubat 2002 tarihinde Chertsey şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İskoçya,İngiltere uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Connor Mcavoy Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OmniSports yapmaktadır. Connor Mcavoy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Partick Thistle FC futbol takımında oynamaktadır. Partick Thistle FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Connor Mcavoy'nin Partick Thistle FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Connor Mcavoyboyu ve yaşı kaç

Connor Mcavoy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Connor Mcavoy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Connor Mcavoy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Connor Mcavoy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Fulham U18

1 Temmuz 2020 yılında Fulham U21

22 Ekim 2021 yılında Wealdstone

1 Şubat 2022 yılında Fulham U21

31 Ocak 2023 yılında Partick Thistle

31 Mayıs 2023 yılında Fulham U21

Connor Mcavoy kimdir

Connor Mcavoy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Connor Mcavoy şuan Partick Thistle FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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Connor Mcavoy nereli

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