Connor Mclennan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Connor Mclennan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Connor Mclennan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Connor Mclennan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Connor Mclennan 5 Ekim 1999 tarihinde Peterhead şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Connor Mclennan Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PLG Scotland yapmaktadır. Connor Mclennan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Johnstone FC futbol takımında oynamaktadır. St. Johnstone FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Connor Mclennan'nin St. Johnstone FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Connor Mclennan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/connormclennan8/

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Connor Mclennan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Connor Mclennan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Connor Mclennan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Connor Mclennan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Aberdeen FC U20

16 Aralık 2016 yılında Brechin City

14 Ocak 2017 yılında Aberdeen FC U20

30 Ağu 2017 yılında Brechin City

14 Ocak 2018 yılında Aberdeen FC U20

1 Temmuz 2018 yılında Aberdeen FC

1 Eylül 2022 yılında St. Johnstone

31 Mayıs 2023 yılında Aberdeen FC

Connor Mclennan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Connor Mclennan şuan St. Johnstone FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Connor Mclennan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peterhead BC, Peterhead Academy, Aberdeen Academy

İskoçya U16 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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