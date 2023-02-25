Connor Otoole kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Connor Otoole Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Connor Otoole adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Connor Otoole Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Connor Otoole 4 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Avustralya,Birleşik Krallık uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Connor Otoole Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini International Alliances yapmaktadır. Connor Otoole, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Western United FC futbol takımında oynamaktadır. Western United FC takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Connor Otoole'nin Western United FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Connor Otoole Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Connor Otoole isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Connor Otoole Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Connor Otoole futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Brisbane Roar

27 Ocak 2020 yılında Newcastle

17 Temmuz 2021 yılında Sydney FC

7 Şubat 2023 yılında Western United

Connor Otoole Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Connor Otoole şuan Western United FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Connor Otoole Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avustralya U23 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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