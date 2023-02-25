Connor Pain kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Connor Pain Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Connor Pain adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Connor Pain Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Connor Pain 11 Kasım 1993 tarihinde Hong Kong şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Avustralya,Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Connor Thomas Pain şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Connor Pain Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footballhouseplus yapmaktadır. Connor Pain, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Western United FC futbol takımında oynamaktadır. Western United FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Connor Pain'nin Western United FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Connor Pain Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Connor Pain isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Connor Pain Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Connor Pain futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2012 yılında Melbourne U21

6 Mart 2013 yılında Melbourne

16 Haziran 2016 yılında Central Coast

1 Temmuz 2019 yılında Western United

Connor Pain Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Connor Pain şuan Western United FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Connor Pain Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avustralya takımında 26 numaralı formasıyla 28 Temmuz 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Avustralya U23 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 2 gol atmıştır.

Avustralya U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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